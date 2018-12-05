Специалисты Йельского университета и Королевского музея Онтарио обнаружили останки самого древнего хищника, когда-либо жившего на Земле. Видео, которое доказывает его существования, уже появилось на YouTube.

Как утверждают исследователи, это существо достаточно маленьких размеров. А жило оно на дне океана около 500 миллионов лет назад. Ученые придумали хищнику замысловатое название - Capinatator praetermissus.

Ученые предполагают, что это существо, скорее всего, охотилось на планктон и личинок креветок, запугивая их своим ртом.

Внешне загадочное животное напоминает червя с шипами - маленькими колючками, которые захватывали жертву и держали, пока тот пытался их раскусить.

Стоит отметить, что Capinatator praetermissus был в длину всего 10 сантиметров, поэтому для крупных животных он не представлял особой угрозы.

Ранее сообщалось, что в Google Earth нашли затонувший город.