Первого в мире хищника показали на видео [ Редактировать ]
Специалисты Йельского университета и Королевского музея Онтарио обнаружили останки самого древнего хищника, когда-либо жившего на Земле. Видео, которое доказывает его существования, уже появилось на YouTube.
Как утверждают исследователи, это существо достаточно маленьких размеров. А жило оно на дне океана около 500 миллионов лет назад. Ученые придумали хищнику замысловатое название - Capinatator praetermissus.
Ученые предполагают, что это существо, скорее всего, охотилось на планктон и личинок креветок, запугивая их своим ртом.
Внешне загадочное животное напоминает червя с шипами - маленькими колючками, которые захватывали жертву и держали, пока тот пытался их раскусить.
Стоит отметить, что Capinatator praetermissus был в длину всего 10 сантиметров, поэтому для крупных животных он не представлял особой угрозы.
Ранее сообщалось, что в Google Earth нашли затонувший город.
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