Приметы и суеверия окружают нас даже чаще, чем мы это осознаем. Многие люди искренне в них верят, большинство - не слишком полагаются на примеры, но предпочитают не рисковать и, например, стучать по дереву, "что бы не сглазить".

Все те же приметы и суеверия учат нас защищаться от несчастий.

Нельзя произносить перед зеркалом отрицательные фразы

По народным поверьям, да и по мнению эзотериков и практиков фэн-шуй, зеркала являются сакральными предметами, способными впустить в наш мир потусторонние сущности, воплотить наши мысли в реальность и приумножить произносимое. В связи с этим перед зеркалом ни в коем случае нельзя говорить о том, что вы неудачливы, некрасивы, больны или бедны. Зеркала впитывают энергетику человека, сторицей возвращая ее в реальный мир.

Нельзя заранее отмечать день рождения

Праздновать день рождения раньше положенного всегда считалось плохой приметой. Раньше верили, что таким образом можно навлечь на себя болезнь. Это связано с тем, что человеку отмерено определенное количество лет, и он не вправе распоряжаться волей свыше.

Еще одно толкование приметы связано с покровительством умерших родственников. При переносе даты они могут разгневаться и лишить своего потомка надежной защиты Рода.

Нельзя зашивать на себе одежду

Зашитая на себе одежда перед выходом из дома может привести к проблемам в дороге.

Если вы пришиваете пуговицы, не снимая одежды, то рискуете своим финансовым благополучием.

Зашивать на себе одежду - зашивать ум. Наши предки полагали, что после таких манипуляций человек становится забывчивым и рассеянным.

Нельзя стучать по столу

Предки верили, что стучать по столу - призывать в дом беду. Стук по столу может грозить мелкими неприятностями, а также нищетой.

Нельзя наливать через руку

Если вы решите что-то налить через руку рядом сидящего человека, то, согласно примете, навлечете на себя и своих близких череду неудач.

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