У трехлетней девочки обнаружили рак груди [ Редактировать ]
Девочка из китайской провинции Шаньдун стала одной из самых молодых пациенток, переживших рак груди. Об этом пишет AsiaOne.
В марте ее мать обратила внимание на липкие красные выделения на одежде дочери. Через несколько недель она нащупала уплотнение на грудной клетке ребенка. После этого женщина решила показать девочку специалисту.
Врач заявил, что наблюдает преждевременное половое созревание, и посоветовал отказаться от вызвавших его пищевых добавок. Женщину не удовлетворило такое заключение, поэтому она решила обратиться в другую больницу.
При повторном осмотре у девочки нашли новообразование в районе левой молочной железы. Кроме того, лимфатический узел под мышкой оказался увеличен. После биопсии выяснилось, что у ребенка редкая форма рака груди - секреторная карцинома.
Девочку успешно прооперировали и удалили опухоль, сохранив молочную железу. Поскольку рак нашли и начали лечить на ранней стадии, велика вероятность, что от него удалось полностью избавиться.
Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка в теле старушки отпраздновала день рождения.
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