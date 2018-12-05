Славяне верили в силу оберегов и знали, что они могут спасти от любой беды. Оберег, подобранный по дате рождения, оградит от неприятностей и поможет преодолеть трудности.

Раньше обереги и амулеты создавались из примитивных материалов: когтей животных, растений, камней и вещиц, снятых с поверженных неприятелей.

У древних славян был свой гороскоп, названный по имени языческого бога Сварога Сварожьим кругом. Он делился не на привычные нам 12 знаков, а на 16 чертогов, и каждый человек, рожденный в определенное время, находился под покровительством какого-либо божества. Это учитывали при создании оберегов.

А еще такой талисман поможет раскрыть уникальные способности, дарованные при рождении, а также убережет от многих невзгод и привлечет в жизнь счастье.

Дева (30 августа - 22 сентября)

Этот чертог наделяет людей спокойным характером, уверенностью, ясным умом и желанием занять позицию лидера честным путем. Рожденные под покровительством богини Дживы обладают исключительной интуицией, и оберег поможет им усилить шестое чувство, благодаря которому можно с успехом обходить неприятности стороной и достигать цели без промедления.

Вепрь (23 сентября - 14 октября)

Этот чертог соответствует богу Рамхату. Люди, рожденные под этим чертогом, справедливы и упорны в труде. Они обладают отвагой и решительно вступают в бой с неприятностями. Славянский оберег поможет им усмирить упрямство, которое порой мешает добиваться успехов, а также эгоизм. Усилит талисман и аналитические способности, которые помогут достичь новых высот в работе и в учебе.

Щука (14 октября - 6 ноября)

Людей, рожденных в этот период, охраняет Рожана, богиня денежного достатка и уюта. Она наделяет своих подопечных умением приспосабливаться к разным ситуациям, находить выгоду в любых делах и быстро обретать финансовое благополучие. Оберег поможет усмирить гордыню и эгоизм, а также добиться целей честным путем и избежать неприятностей, связных с завистниками и недоброжелателями.

Лебедь (6 - 27 ноября)

Этот чертог находится во власти богини Макошь. Людей она наделяет любовью к приключениям и риску. Они способны прийти на помощь и готовы пожертвовать своими интересами ради счастья близких, но часто страдают из-за импульсивных решений и неспособности правильно распределять время. Оберег Лебедя поможет им избавится от манипуляторов, усилит интуитивные способности и усмирит гордыню, пишет dailyhoro.ru.

Змей (27 ноября - 16 декабря)

Чертог Змея находится во власти бога Семаргла, который наделяет людей расчетливостью и рациональным складом ума. По своей природе они консерваторы, часто эгоистичны и с трудом воспринимают критику в свой адрес. Оберег Змея поможет людям, рожденным в этот период, обрести истинную любовь, смирение и подарит защиту от сглаза и порчи.

Ворон (16 декабря - 10 января)

Покровителем выступает бог Коляда, наделяющий людей мудростью, способностью к врачеванию и исцелению недугов. Подопечные этого чертога обладают добрым нравом и природным обаянием. Оберег поможет им защититься от завистников, убережет от энергетических вампиров и усилит врожденные способности к целительству. К тому же такой амулет прибавит мудрости, необходимой для принятия решений в сложных ситуациях.

Медведь (10 января - 3 февраля)

Сварог, покровитель этого чертога, наделяет людей выносливостью, мудростью и умением находить компромиссы. Сильные по натуре, но добрые и отзывчивые люди, рожденные в этот период, способны достичь всего, о чем мечтают, за счет упорства и честного труда. Оберег Медведя поможет им укрепить биополе, оградить себя от злых людей и найти истинную любовь для создания крепкой семьи.

Бусл, или Аист (3 - 28 февраля)

Покровительство Рода наделяет рожденных в эти дни честностью, любовью к ближним, желанием охранять близких. Они обладают чувством долга, ценят каждого человека и способны прийти на помощь в любой ситуации. Оберег усилит их выносливость, поможет противостоять клевете и подарит защиту от любого отрицательного влияния со стороны.

Волк (28 февраля - 25 марта)

Волки находятся под защитой Велеса. Эти люди - истинные приверженцы порядка, они чтут традиции и часто длительное время находятся в одиночестве. Они привыкли жить своим умом, редко прислушиваются к советам, поэтому добиваться успехов им сложно. Оберег помогает представителям этого чертога обрести гармонию и умиротворение, найти любовь и усиливает творческие способности.

Лиса (25 марта - 17 апреля)

Марена, хозяйка этого чертога, наделяет людей хитростью и дальнозоркостью. Они способны добиваться всего, о чем мечтали, но предпочитают стяжать славу чужими руками. Прирожденные манипуляторы, Лисы способны на подлость, поэтому часто испытывают на себе удары судьбы. Оберег усилит дипломатические качества, поможет в обучении и прибавит сил для преодоления трудностей на пути к счастью.

Тур (17 апреля - 9 мая)

Этот чертог находится во власти бога Крышеня, который наделяет своих чад трудолюбием, целеустремленностью и ответственностью. Прямолинейные Туры часто страдают из-за неуместных высказываний, и амулет поможет им, усмирив желание спорить и доказывать правоту недоброжелателям. Оберег способен оградить от зла и подарить силы, необходимые для преодоления препятствий.

Лось (9 мая - 1 июня)

Чертог во власти богини Лады наделяет людей добрым нравом. Они честны, открыты для любви и общения, однако способны проявить характер, если нужно достичь цели. Лоси справедливы и спокойны, поэтому им сложно противостоять обманщикам и льстецам, способным плести хитрые паутины интриг. Оберег поможет рожденным под этим Знаком уберечься от влияния манипуляторов и обрести взаимную любовь.

Финист (1 — 23 июня)

Вышень наделяет людей, рожденных в этот период, умением стойко переносить невзгоды, оптимистично смотреть в будущее и мыслить рационально. Несмотря на это, Финисты подвержены частым перепадам эмоций, что мешает им наслаждаться жизнью и добиваться поставленных целей. Оберег поможет им справиться с неудачами и усилит интуицию. Финистам важно верить своим предчувствиям, которые подскажут верное направление к успеху.

Конь (23 июня - 16 июля)

Этих людей оберегает Купала, заботливый бог, наделяющий своих чад смирением, ответственностью и навыками наставников. Оберег поможет Коням избавиться от сильного чувства долга и склонности к гиперопеке, которая нередко мешает им в общении с собственными детьми. Талисман также помогает в обучении.

Орел (16 июля - 7 августа)

Орлы находятся под зашитой самого Перуна, бога доблести и отваги. Они выносливы, бесстрашны и жаждут приключений, чтобы испытать себя на прочность. Подопечным этого чертога свойственно увлекаться, рисковать и давить своим авторитетом. Оберег поможет им усмирить пыл и эмоции, научиться мыслить рационально и отказываться от опасных авантюр.

Рас (7 - 30 августа)

Люди Раса рождены под пристальным вниманием Тарха. Они активны и общительны, уверенно чувствуют себя в любой обстановке и привыкли рассчитывать только на себя. Оберег поможет им стать увереннее, не ошибаться при принятии сложных и ответственных решений, а также убережет от переутомления.

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