Росіяни знову відмовились звільнити українських бранців. Напередодні в Мінську українська сторона запропонувала 27 грудня провести обмін: 23-на-23. Втім представники Москви на переговорах відкинули ці пропозиції.

Як відомо, Росія майже рік блокує питання звільнення українських політв'язнів. Як зазначив представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук, переговори в Мінську вже понад півроку стоять на місці, бо Кремль не зацікавлений у деескалації ситуації на Донбасі і не хоче домовлятися з нинішньою українською владою.

Напередодні в Мінську, щоправда обговорили можливість оголошення перемир'я на новорічні свята та Різдво. Остаточне рішення ухвалять 19 грудня.