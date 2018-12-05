Через напругу у Азовському морі, з Павлом Клімкіним зустрінеться Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні. Про це вона заявила перед початком другого дня міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі.

Переговори Могеріні та голови українського МЗС відбудуться завтра - під час міністерської зустрічі ОБСЄ в Мілані.

Ситуацію в Азові - Могеріні також має намір обговорити і з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.