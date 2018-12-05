Євросоюз занепокоєний загостренням ситуації у Азовському морі [ Редактировать ]
Через напругу у Азовському морі, з Павлом Клімкіним зустрінеться Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні. Про це вона заявила перед початком другого дня міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі.
Переговори Могеріні та голови українського МЗС відбудуться завтра - під час міністерської зустрічі ОБСЄ в Мілані.
Ситуацію в Азові - Могеріні також має намір обговорити і з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
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