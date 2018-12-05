НАТО посилить свою присутність у Чорному морі - про це після зустрічі з міністрами закордонних справ Альянсу напередодні заявив голова українського МЗС Павло Клімкін.

Російська агресія на Азові стала основною темою у стінах НАТО. Слово взяли представники всіх 29 країн-учасниць засідання. Клімкін попросив надати сприяння в негайному звільненні українських моряків, захоплених Росією поблизу Керчі. Наголосив: вони - військовополонені. Та закликав вибудувати стратегічну реакцію на російську агресію.

"Усі чудово розуміють, що НАТО має посилити свою присутність у регіоні Чорного моря. Яким чином - це питання подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте найближчим часом. Це, звичайно, і присутність натовських кораблів, це буде достатньо швидко", - зазначив Павло Клімкін міністр закордонних справ України.