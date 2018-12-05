В столичном аэропорту в "Киев" ("Жуляны") самолет авиакомпании "Мотор-Сич" столкнулся с аэродромным генератором. Об этом сообщил волонтер Роман Синицын в Facebook.

Он уточнил, что в столкновении "победу" одержал самолет Як-40.

В пресс-службе аэропорта инцидент пока официально не комментировали.

В аварии попадают даже президентские лайнеры. Недавно, например, самолет Трампа столкнулся с другим авиалайнером.