В аэропорту "Киев" самолет столкнулся в генератором [ Редактировать ]
В столичном аэропорту в "Киев" ("Жуляны") самолет авиакомпании "Мотор-Сич" столкнулся с аэродромным генератором. Об этом сообщил волонтер Роман Синицын в Facebook.
Он уточнил, что в столкновении "победу" одержал самолет Як-40.
В пресс-службе аэропорта инцидент пока официально не комментировали.
В аварии попадают даже президентские лайнеры. Недавно, например, самолет Трампа столкнулся с другим авиалайнером.
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