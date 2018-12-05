День зимнего солнцестояния 2018: когда ожидать [ Редактировать ]
Зимнее солнцестояние - важная дата в астрологии, астрономии и биоэнергетике. Это событие отражается на всех сферах жизни каждого человека.
Этот день нельзя назвать благоприятным, поэтому стоит воспользоваться утренними ритуалами на везение и успех. Они помогут вам привлечь удачу и избежать досадных происшествий.
Что такое зимнее солнцестояние
Это момент, когда угол наклона земной оси по отношению к Солнцу минимален. Наше светило в этот день расположено на минимальной высоте относительно небосклона. В Северном полушарии солнцестояние в зимний период происходит 21 или 22 декабря.
Астрономический смысл солнцестояния
22 декабря 2018 года в 00:23 по киевскому времени начнется астрономическая зима. С этого времени день начнет увеличиваться, то есть Солнце будет с каждым днем все выше находиться над горизонтом.
Астрономически 22 декабря 2018 года - наиболее короткий день, потому что активность Солнца минимальна.
Влияние на энергетику людей
22 декабря могут происходить некоторые необычные вещи. Это связано с временной солнечной неактивностью. Люди могут вести себя странно, станут более импульсивными. Возможны непродолжительные ссоры, конфликты на работе и дома, крушение планов.
Внутреннее равновесие может быть нарушено, но вероятность беспричинных переживаний будет крайне мала, потому что планеты 22 декабря сравнительно спокойны. Физические упражнения для снятия стресса помогут повысить энергетику в этот непростой день.
В древности люди полагали, что в этот день на непродолжительный срок души усопших приходят в мир живых, что злые духи свободно перемещаются по земле. Этот день считался праздником жизни у кельтов, которые строили свой календарь вокруг четырех важных состояний Солнца: двух солнцестояний и двух равноденствий.
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