Словакия высылает российского дипломата. Об этом сообщает Reuters

По словам премьер-министра страны Петера Пеллегрини, дипломат вовлечен в шпионскую деятельность.

"На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО", - заявил Пеллегрини.

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