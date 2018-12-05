Словакия выдворила российского дипломата за шпионаж [ Редактировать ]
Словакия высылает российского дипломата. Об этом сообщает Reuters
По словам премьер-министра страны Петера Пеллегрини, дипломат вовлечен в шпионскую деятельность.
"На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО", - заявил Пеллегрини.
Ранее мы сообщали о вызове в украинский МИД посла Венгии.
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