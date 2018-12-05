4 декабря​ в Харькове пассажиры толкали трамвай. Об этом свидетельствует видео, опубликованное накануне в Facebook.

Инцидент произошел в районе станции метро Студенческая. Вагон трамвая двигался по 27 маршруту.

По словам очевидцев, этот инцидент произошел в районе станции метро Студенческая. Вагон двигался по 27 маршруту.

Официальная информация уточняется.

Ранее мы писали, что в Днепре столкнулись маршрутка и автомобиль.