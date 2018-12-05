В Харькове пассажиры толкали трамвай [ Редактировать ]
4 декабря в Харькове пассажиры толкали трамвай. Об этом свидетельствует видео, опубликованное накануне в Facebook.
Инцидент произошел в районе станции метро Студенческая. Вагон трамвая двигался по 27 маршруту.
По словам очевидцев, этот инцидент произошел в районе станции метро Студенческая. Вагон двигался по 27 маршруту.
Официальная информация уточняется.
Ранее мы писали, что в Днепре столкнулись маршрутка и автомобиль.
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