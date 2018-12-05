В Международный день людей с ограниченными возможностями украинская власть сделала немало заявлений о своей помощи таким людям. Но на самом деле после 2013 года уровень поддержки людей с ограниченными возможностями значительно ухудшился. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин. Политик убежден, что после смены власти в стране финансирование по этой статье будет значительно увеличено.

"Международный день людей с ограниченными возможностями – это единственный день в году, когда власть вспоминает об этих людях. И только на словах. На деле же за последние пять лет помощь 2 миллионам 636 тысячам таких людей значительно уменьшилась: если на начало 2014 года средняя пенсия по инвалидности составляла 1 406,5 гривен или 175,8 долларов, то сегодня это 1 996,2 гривен или чуть больше 71 доллара. За эти годы официальная инфляция составила 142%, а номинальная помощь людям с ограниченными возможностями выросла только на 41,9%. И это реальный показатель "заботы" нынешней власти о них. Убежден, что после смены власти в стране финансирование по этой статье будет значительно увеличено", – подчеркнул Сергей Левочкин.

Оппозиционный политик отметил, что средний размер пенсии по инвалидности ниже фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных. Средняя пенсия по инвалидности не покрывает и ¾ фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных. По данным Минсоцполитики, на 1 октября 2018 года фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных составлял 2766 грн., тогда как средняя пенсия по инвалидности 1996,2 грн.

"Фактически большая часть лиц с ограниченными возможностями находится за чертой абсолютной бедности, имея доходы ниже фактического прожиточного минимума. Выплаты по инвалидности в Украине в 5-6 раз ниже, чем в соседней Польше, где на начало 2018 г. средняя пенсия по нетрудоспособности составляла 388 евро", – отметил он.

При этом, по словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", проблемы в сфере трудоустройства людей с ограниченными возможностями продолжают накапливаться: на начало 2018 года количество людей с инвалидностью трудоспособного возраста в Украине составляло чуть более 2 миллионов человек, среди которых работало 530,4 тысяч. То есть уровень занятости среди людей трудоспособного возраста с инвалидностью составляет всего 26,4%.

Кроме того, государство все меньше денег выделяет на программу реабилитации. С 2013 по 2018 год реальный уровень планового финансирования снизился почти вдвое: в 2013-ом – 105 млн долларов, в 2018-ом – 54,4 млн долларов. Об этом Сергей Левочкин сообщил в своем запросе в правительство, в котором потребовал принять меры для повышения социальной защищенности людей с ограниченными возможностями.

"Нынешняя власть сбросила с себя заботу обо всех, кто в ней нуждается. Она заботится только о госаппарате и силовых структурах, надеясь с их помощью удержать власть. Но голосовать на выборах будут простые люди, и они не позволят остаться у власти тем, кто пять лет вынуждает их затягивать пояса", – резюмировал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь".