Полиция обнаружила в Киеве труп пожилой женщины посреди квартиры на проспекте Лобановского, загроможденной мусором. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-службу Голосеевского управления полиции ГУ НП в Киеве.

"Вчера, ориентировочно в 21 час, в Голосеевское УП поступило сообщение от сына о смерти матери. На место событий прибыла следственно-оперативная группа, патрульные. Также были сотрудники ГСЧС в связи с тем, что квартира была загромождена ", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что спасатели потратили почти два часа на то, чтобы разобрать мусор и добраться до места, где лежало тело женщины.

Как отметили в пресс-службе, на то, чтобы разобрать мусор и добраться до места, где лежало тело женщины, спасатели потратили почти два часа. На теле женщины не было следов насильственной смерти.

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