Под Киевом бандиты в масках грабили иностранцев [ Редактировать ]
Банда грабителей в масках Путина совершила разбойное нападение на граждан Турции в Бородянском районе Киевской области, сообщил начальник ГУ Нацполиции региона Дмитрий Ценов в Facebook.
По его данным, в августе в селе Лубянка две иномарки заблокировали движение автомобиля"Мерседес-Бенц", в котором находились двое иностранцев и житель пригорода столицы. Угрожая пистолетом, злоумышленники положили людей на землю и похитили из салона авто 20 тыс. долларов США, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Также это прокомментировал украинский тележурналист, Артем Шевченко.
Правоохранители задержали четырех подозреваемых и проводят обыски, в ходе которых изъяты оружие, взрывные устройства, патроны, тактическая форма, маски, государственные автомобильные номера, нашивки и шевроны. Злоумышленникам грозит от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Грузии задержали 5 украинцев.
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