Адвокат Евгений Солодко рассказал о полном беспределе правоохранителей при задержаниях в Украине.

Об этом он сообщил "Українським Новинам" после пресс-конференции в агентстве.



"По практике незаконных задержаний – повально, но статистики нет. Объясню почему - потому что это просто не фиксируется", - сказал он.

Опираясь на собственную адвокатскую практику, Солодко отмечает факт массового нарушения правоохранителями прав арестованного при задержании.



"Вседозволенность и абсолютное игнорирование реформированными органами полиции действующего законодательства", – подчеркивает Солодко.



"Вы зайдите в СИЗО и мимо любого проходящего арестованного спросите - как его задерживали? По каждому из таких задержаний можно снимать фильм ужасов. Полный беспредел. Количество таких случаев огромное и самое страшное, что оно не поддается никакому учету", - утверждает юрист.



Он рассказал также о беспрецедентном случае, когда арестовали целую семью клиента, оставив маленьких детей без родителей на некоторое время.



"Я знаю абсолютно возмутительный случай, когда мой коллега-адвокат работал на обыске. Задержали родителей и маленькие дети остались одни. Этих правоохранителей не интересовало, как они будут жить и что они будут есть. Изъяли все деньги. В итоге, дети жили несколько дней в семье у одного из членов адвокатской команды, которая этим делом занималась и потом когда человек вышел из СИЗО, просто оказался без средств и связи. У него отобрали все, наложили массу ограничений. Что ему делать?", - поведал адвокат.



Также по его словам, в Украине существует распространенная практика установления непомерных залогов для подозреваемых.



"Закон содержит округлые формулировки касательно залогов. Говорит об определенной достаточности, разумности и так далее. Но почему нужно вломится в квартиру, на глаз оценить, что в этой квартире имеется и потом написать 20 млн, 30 млн. Зачем "заморачиваться", пишите всем 100 млн. Должны быть какие-то разумные вещи. То есть, эта сумма должна быть ощутимой для человека. Если по декларации человек зарабатывает в год 100 тыс долларов или 1 млн., то определите сумму, которая будет для него существенной, но не поставит его семью на грань выживания. Эту проблему необходимо решать в корне", - считает Солодко.

Как сообщали Українські Новини, бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Виталий Касько рассказал, насколько в Украине массово распространена практика незаконных задержаний и установления непомерных залогов на фоне дела о хищении 20 млн долларов кредита Ощадного банка.

Ранее, фигуранты дела о хищении $20 млн Ощадбанка заявили о давлении следствия.