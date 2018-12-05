Президент Петр Порошенко считает необходимым пригласить корабли НАТО в Азовское море. Об этом он сказал в интервью международному информационному агентству Bloomberg.

Президент поблагодарил западных партнеров за сильные слова в поддержку Украины после агрессии РФ в Керченском проливе. Однако отметил, что в этой ситуации нужно действовать.

"Мы должны увеличить присутствие НАТО в Черном море, возможно, и в Азовском море. Было бы очень хорошо пригласить корабли НАТО для поддержания стабильности.Потому что это новый вид войны - гибридная война, которая включает в себя кибератаки на все западные демократии, кампании по дезинформации, попытки атак на различные страны во время выборов, эмбарго украинских товаров, остановку поставок природного газа и самое главное - использование вооруженных сил против суверенных и независимых государств, включая Украину, но и не только ее", - сказал Петр Порошенко.

Президент отметил, что заявления союзников очень важны, однако "в то время, как западные партнеры делают мощные заявления, Путин действует". Он также призвал Запад ввести новый блок санкций против России из-за ситуации вокруг Азова.

Ранее мы писали о том, что в НАТО подтвердили перспективы Украины по вступлению в Альянс.