Представители правозащитных организаций, входящих в крупнейшие украинские объединения правозащитников, призывают Верховную Раду Украины прекратить практику кулуарного "протягивания" через парламент президентского законопроекта "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", а также надлежащим образом доработать этот документ и получить заключение Венецианской комиссии.

Об этом говорится в совместном письме на имя председателя Рады Андрея Парубия за подписями исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александра Павличенко, директора Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгения Захарова, а также председателя правления и исполнительного директора Сети правового развития (СПР) Натальи Бимбирайте и Евгения Полтенко.

"Проходит три месяца со дня внесения Президентом Украины законопроекта в Раду, но тенденции в украинских реалиях к кулуарности принятия решений непреодолимые", - говорится в письме.

Правозащитники обращают внимание, что внесенный Президентом 6 сентября законопроект №9055 уже успел вызвать неоднозначную реакцию в адвокатском сообществе и у правозащитников, поскольку текст проекта несет в себе риски для выполнения профессиональных обязанностей украинскими адвокатами, обеспечения защиты людей и реализации принципов верховенства права. При этом, проект "проталкивается" в сессионный зал кулуарно.

"Не учитывая принятые решения Главным научно-экспертным управлением Рады, которое рекомендует вернуть законопроект по результатам первого чтения субъекту законодательной инициативы на доработку, Комитетом ВР по вопросам предотвращения коррупции, который признал законопроект корупцийногенним, документ планируется включить в повестку дня пленарного заседания ВР", - говорится в письме.

Правозащитники выражают обеспокоенность возможностью принятия проекта в действующей редакции и предлагают до внесения его в сессионный зал провести открытое публичное обсуждение документа, а также рассмотреть наработанные правозащитным сообществом альтернативные предложения. Кроме того, правозащитники требуют направить президентский и альтернативные законопроекты "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) с целью проведения надлежащей экспертизы.

"Внедрение реформы адвокатуры сегодня - мощный инструмент усиления гарантий оказания качественной и квалифицированной помощи клиенту, а адвокаты совместно с правозащитниками помогают в соблюдении прав и свобод граждан Украины и обеспечению равенства и справедливости в государстве", - апеллируют к руководству Рады правозащитники.

Как известно, к сетям УХСПЧ, ХПГ и МПР целом входят 52 правозащитные организации Украины.