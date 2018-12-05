Наглый вор дважды ограбил одну и ту же квартиру [ Редактировать ]
Под Киевом в Броварах 20-летний вор дважды за неделю влез в одну и ту же квартиру. Вторая попытка оказалась неудачной - его задержали полиция охраны и патрульные, пишет издание "Факты".
Днем наряд реагирования полиции охраны получил сообщение по спецлинии "102" о совершении правонарушения - женщина увидела, что неизвестный мужчина через балкон залез квартиру ее соседа, расположенную на первом этаже. Стражи порядка заблокировали выходы из помещения и вызвали подмогу.
Вора задержали с поличным - его взяли в тот момент, когда мужчина паковал телевизор. Задержанным оказался 20-летний местный житель, который несколько дней назад вынес из этой же квартиры золотую цепочку, ноутбук и телефон. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Ранее горе-грабитель опозорился при попытке украсть телефон.
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