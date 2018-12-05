Крупнейший украинский агрохолдинг Украины Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Бахматюка вошел в рейтинг самых инновационных компаний Украины, составленный изданием "Власть денег" . Среди множества инноваций, внедренных компанией за последние годы, особо отмечено производство "мраморной" говядины - продукта, имеющего очень высокий экспортный потенциал.

При отборе компаний главным критерием было наличие не только инновационных планов на будущее, но и уже успешно реализованных инноваций в производственной технологии, выпускаемой продукции или предоставляемых услугах. Также учитывались роль компании в жизни страны, объем инвестиций, вложенных в инновационные проекты, участие компании в специализированных выставках и значение внедренных инноваций для укрепления экономического и технологического потенциала и международного авторитета Украины.

При составлении рейтинга использовались сведения из различных открытых источников, в том числе официальная информация компаний, сообщения СМИ, мнения отраслевых экспертов. В топ-20 представлены самые инновационные компании Украины в алфавитном порядке, без ранжирования по номерам. Кроме "Укрлендфарминг" в рейтинг вошли такие компании как - Vodafone Украина, ДТЭК ВИЭ, Богдан Моторс, Masterсard - САН ИнБев Украина и другие.

Составители рейтинга отмечают, что "Укрлендфарминг" - крупнейший украинский агропромышленный холдинг по объему земельного банка и производства яиц, среди множества инноваций примечателен производством "мраморной" говядины - продукта, имеющего очень высокий экспортный потенциал. Хотя поголовье мясного крупного рогатого скота в целом по стране существенно снижается, "Укрлендфарминг" его наращивает. Для достижения таких показателей не один год ушел на то, чтобы изучить опыт применения новых технологий выращивания крупного рогатого скота в других странах и создать такие же условия в Украине.

Сегодня рентабельность лучших мясных ферм "Укрлендфарминга" составляет около 20%. Это довольно высокий показатель. Мясные породы, которые выращивает "Укрлендфарминг", становятся источником "мраморной" говядины, которая высоко ценится во всем мире. Главные рынки сбыта этой продукции - страны Ближнего Востока и Северной Африки. "Укрлендфарминг" планирует наращивать поголовье мясного стада и, соответственно, увеличивать выпуск продукции.