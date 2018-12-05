В связи с военным положением и запретом въезда на территорию Украины не пустили две российские группы. Выступление российской группы Little Big, запланированное на 9 декабря, пока перенесли на 24 марта 2019 года, пишет издание "Факты".

Они также заверили, что пока не собираются возвращать деньги за купленные билеты, поскольку они остаются действительными на новую дату.

Также перенесено запланированное на 8 декабря выступление группы "Тараканы", записавшей песню на украинском языке "Улица свободы". Предварительно их концерт состоится 15 февраля 2019 года в столичном клубе Atlas.

Ранее Борис Гребенщиков отменил тур по Украине.