В четверг в сессионном зале будет озвучена текстово-редакционная поправка к проекту государственного бюджета на 2019 год. Об этом "РБК-Украина" сообщил заместитель главы комитета по вопросам бюджета, народный депутат Сергей Мельник.

По его словам, в бюджетную ночь под стенограмму не была зафиксирована одна из позиций бюджета, которая касается заработной платы работников Института национальной памяти.

"Насколько я знаю, Институт национальной памяти обратился к председателю ВР с просьбой уточнить, что увеличение по фонду потребления направлено именно на заработную плату. Когда ночью (23 декабря - ред.) Курячий зачитывал (текст законопроекта государственного бюджета, - ред.), в стенограмму не попало финансирование зарплаты. Отделение зарплаты должно быть четко отражено в законе", - заявил Мельник.

По его словам, председатель ВР в четверг сможет зачитать правку в госбюджет.

"Это, скажем так, уточнение. Правка учтена, но не прозвучало, что увеличение расходов потребления идет именно на оплату труда работников Института национальной памяти. Это уточнение должно быть озвучено как текстово-редакционная правка. Председатель Верховной рады сказал, что он, в соответствии со статьей 130 закона "О регламенте", озвучит это уточнение. Ведь если этого не озвучить, то Министерство культуры сможет формировать паспорт бюджетной программы только из статьи "за счет других программ", - добавил нардеп.

По его словам, подписание бюджета-2019 на следующий год уже разблокировано.

"Подписание бюджета в принципе и так разблокировано. Ведь постановления об отмене не приняты", - пояснил заместитель главы комитета.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что голосование парламента за поправки к бюджетообразующему закону о внесении изменений в Налоговый кодекс состоится в четверг, 6 декабря.

Ранее мы писали о том, что Рада разблокировала подписание законопроекта о бюджете на 2019 год.