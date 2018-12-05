Собор, назначенный на 15 декабря, - это разъединительный собор, а не объединительный. Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистами объединительный Собор по созданию единой поместной православной церкви в Украине, который должен состояться 15 декабря.

По его словам, это событие только разъединит страну.

"Будет объединение УАПЦ и УПЦ КП. Каноническая Украинская Православная Церковь не пойдет на это так называемое объединение, потому что оно происходит под сумасшедшим давлением, под кнутом. Уже идут обыски у архиереев и священнослужителей канонической УПЦ, на церковь оказывается давление. На самом деле, это будет не объединение, а разъединение, дальнейший конфликт в обществе", - отметил оппозиционный политик.

"Это очень плохо для страны. Мы категорически против вмешательства государства в дела церкви. Церковь должна сама принимать решения, и никакие политики не должны вмешиваться в эти процессы. Как только это начинается - происходит конфликт в обществе, который может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому мы против этого, потому что это разъединительный собор, а не объединительный", - сказал Юрий Бойко.