Собор по созданию единой поместной православной церкви разъединит страну - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Собор, назначенный на 15 декабря, - это разъединительный собор, а не объединительный. Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистами объединительный Собор по созданию единой поместной православной церкви в Украине, который должен состояться 15 декабря.
По его словам, это событие только разъединит страну.
"Будет объединение УАПЦ и УПЦ КП. Каноническая Украинская Православная Церковь не пойдет на это так называемое объединение, потому что оно происходит под сумасшедшим давлением, под кнутом. Уже идут обыски у архиереев и священнослужителей канонической УПЦ, на церковь оказывается давление. На самом деле, это будет не объединение, а разъединение, дальнейший конфликт в обществе", - отметил оппозиционный политик.
"Это очень плохо для страны. Мы категорически против вмешательства государства в дела церкви. Церковь должна сама принимать решения, и никакие политики не должны вмешиваться в эти процессы. Как только это начинается - происходит конфликт в обществе, который может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому мы против этого, потому что это разъединительный собор, а не объединительный", - сказал Юрий Бойко.
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