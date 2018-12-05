Военное положение только ухудшает условия жизни людей и создает обстановку хаоса и неуправляемости в государстве. Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в среду, 5 декабря.

Он отметил, что введение военного положения привело к целому ряду проблем.

"Петр Порошенко заявлял, что конституционные права граждан вследствие введения военного положения не будут ограничены. Произошло с точностью до наоборот: отменили выборы в ОТГ, идет давление на предпринимателей, туристы сдают билеты, иностранцы, которые планировали отпраздновать Новый год в Одессе, отказываются от поездок, переносят футбольные матчи. Страна погружается в атмосферу страха. Все это следствие того, что Петр Порошенко пытался отменить или перенести президентские выборы. И это очень плохо для страны", - подчеркнул оппозиционный политик.

По его словам, для деэскалации ситуации в Азовском море нужно проводить прямые переговоры между Украиной и РФ, а не вводить военное положение.

"Канцлер Германии Ангела Меркель выразила желание выступить посредником. Это надо приветствовать. Когда она была посредником при подписании Минского протокола, то это было эффективно и позволило остановить активные боевые действия. Так же нужно действовать сейчас, а не вводить военное положение, которое только ухудшает условия жизни людей, ограничивает их права, создает обстановку хаоса и неуправляемости в государстве", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Должны быть прямые переговоры между Украиной и РФ при посредничестве Европейского союза по освобождению пленных моряков. Это первая задача, которую нужно решить. Вторая задача - деэскалация ситуации в Азовском море. Должны быть именно прямые переговоры, а не какие-то заявления, требования, которые, как правило, не работают", - отметил парламентарий.

"Надо избежать пиар-кампаний, которые уже проводятся на теме пленных. Сначала пиарились на Савченко, затем на Сенцове, сейчас на моряках. Надо заниматься освобождением, а не пиаром, которым занимается президент и его окружение", - сказал Юрий Бойко.