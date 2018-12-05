Жительница Херсона обнаружила в диване труп отца [ Редактировать ]
Жительница Херсона нашла в диване тело убитого отца. Женщина немедленно обратилась в Днепровское отделение полиции, пишет Херсон. net.
По прибытию на место происшествия, полиция действительно обнаружила тело 63-летнего мужчины, завернутое в полиэтиленовую пленку. На тело погибшего были найдены следы удушья. По предварительной информации, убил мужчину его 33-летний зять.
Предположительно, пенсионер был убит во время конфликта с родственником. На данный момент следствие продолжается.
Ранее в известной школе Олега Табакова обнаружили труп.
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