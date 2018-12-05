У Харкові вилучили 300 контрафактних шуб [ Редактировать ]
Більше трьохсот шуб з натурального хутра вилучили правоохоронці на одному з харківських ринків. Операцію проводив підрозділ Держприкордонслужби, представники фіскальної служби та прокуратури.
У межах кримінального провадження про ухилення від сплати податків вони з'ясували, що товар завозили в Україну з Китаю за так званою "сірою" схемою.
Простими словами - просто пересилали поштою без будь-яких податків. Загалом вартість конфіскованих шуб перевищує два мільйони двісті тисяч гривень. Вилучили у ділків - більше ста тисяч гривень, банківські картки та документи.
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