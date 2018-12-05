Вилучили у ділків більше ста тисяч гривень, банківські картки та документи

Більше трьохсот шуб з натурального хутра вилучили правоохоронці на одному з харківських ринків. Операцію проводив підрозділ Держприкордонслужби, представники фіскальної служби та прокуратури.

У межах кримінального провадження про ухилення від сплати податків вони з'ясували, що товар завозили в Україну з Китаю за так званою "сірою" схемою.

Простими словами - просто пересилали поштою без будь-яких податків. Загалом вартість конфіскованих шуб перевищує два мільйони двісті тисяч гривень. Вилучили у ділків - більше ста тисяч гривень, банківські картки та документи.