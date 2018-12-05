США закликали посилити санкції проти Росії [ Редактировать ]
Сполучені Штати та Європа можуть посилити санкції проти Росії через захоплення українських моряків. про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Дипломат стверджує українських військових та кораблі безпідставно атакували у відкритих водах.
І до новорічних свят Росія зобов'язана їх звільнити. Інакше західні держави об'єднаються для боротьби з її агресією. Волкер підкреслив: обидві країни мають право використовувати Азовське море для руху транспорту, і Москва повинна це зрозуміти.
"Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо. Ми продемонструємо нашу єдність у протистоянні Росії і не збираємося просто миритися з її діями. Подивимось, наскільки далеко нам потрібно буде для цього зайти. Ми сподіваємося, що Росія негайно поверне моряків", - говорить Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України.
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