У Запоріжжі фура провалилась під асфальт. Багатотонна машина просто під час руху пішла під землю на 3 метри! Дивом обійшлося без постраждалих - маршрутка, яка їхала за вантажівкою - встигла загальмувати. Місцеві в усьому звинувачують комунальників. А ті провину - перекладають на водія. Розібратись у цій історії - вирішили й наші кореспонденти.

Ці кадри зняли відразу після дорожнього інциденту. Водій вантажівки каже: відчув такий удар, що ледь не вилетів з кабіни.

"Не могу я такие слова говорить по телевидению, как говорится, сами можете представить, что можно было, в голове. И как оно. А сзади шла маршрутка. А если б шо прицеп прошел бы и если бы маршрутка туда ушла, чтобы было?" - говорить Сергій Єсавелюк, водій вантажівки.

Вантажівка везла насіння з Бердянська. За словами водія - причеп не був перевантажений. Та каже - тепер шляховики намагаються зробити винним саме його.

"Они теперь начинают - это я провалил асфальт", - говорить Сергій Єсавелюк, водій вантажівки.

"После устранения аварийности, все это задокументировано, будет приниматься решение, кто виноват, почему виноват. На сегодняшний день у нас очень много вопросов. Потому что дороги перегружены", - говорить Володимир Волобуєв, заступник міського голови Запоріжжя.

Та мешканці району запевняють - водій не винен.

"Первоначально там была дорога просевшая. Там была яма. Начали делать асфальт. Асфальт сделали, уехали все, работы закончили - асфальт просел. … Дождались пока провалилась машина. Машина виновата. В чем она виновата? Ни в чем", - говорить Пилип, житель Запоріжжя.

Під землею проходить старий каналізаційний колектор. Він і не витримав випробування часом - кажуть представники водоканалу.

"Ни на кого не влияет абсолютно. Все с водой, все с канализацией. - Вона тріснула і просто просіла? - Да, просто просела и вымыла грунт. - А в якому році побудували, не знаэте? - В 68-м. Пятьдесят лет", - говорить Олег Околович начальник цеху мереж каналізації КП "Водоканал".

Комунальники обіцяють за кілька днів полагодити колектор, а дорогу заасфальтувати. А ось водій ваговоза не знає, як далі бути. Розбитий причеп ремонту не підлягає.

І ще одна вантажівка сьогодні опинилася під землею. Вже у Дніпрі. Там сорока-чотири-тонний Камаз заїхав на шкільне подвір'я, щоб розвантажити будматеріали, і провалився в бомбосховище. У цей час саме тривали уроки. Аби витягти ваговоз, довелося викликати рятувальників.

"На сколько я вижу по конструктивнім сооруждениям, впринцуипе ничему оно не угрожает. Фундаменту школі эта ситуация никак не угрожает, она ен связана конструктивно. Это внутрение сооружения, которое находится под землей", - говорить Дмитро Дубовик, начальник державної пожежної частини № 2 Дніпра.

Минулося без постраждалих. Уроки в школі не скосовували. Підрядник пообіцяв відновити подвір'я.