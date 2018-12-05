Будинок моди "Шанель" відмовляється від хутра та шкіри. Щоправда, поки лише езотичних тварин - про це заявив президент "Шанель" Бруно Павловскі.

Відтепер у колекціях бренду не буде виробів з крокодила, ящірки, ската та змії. Заборона стосується й натурального хутра, яке "Шанель" і так не часто використовували.

Представники будинку моди вважають, що майбутнє - за високоякісними тканинами нового покоління, саме на їх створенні "Шанель" тепер і зосередить свої зусилля. Втім, там наголосили, що рішення було ухвалене самостійно, а не під тиском зоозахисників.

Цього року модні будинки один за одним відмовляються від шкіри та хутра. У списку дружніх до тварин брендів вже - Ґуччі, Версаче, Вів'єн Вествуд, Майкл Корс, Джимі Чу та багато інших