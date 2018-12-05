У світі влаштували полювання на сицилійську мафію [ Редактировать ]
Десятки людей, причетних до італійської мафії, арештували сьогодні по всьому світу. Членів відомого італійського злочинного угруповання "Ндрангета" ловили у Нідерландах, Німеччині, Бельгії та навіть Південній Америці.
Лише у самій Італії затримали 90 мафіозі. Усіх звинувачують у відмиванні грошей, торгівлі наркотиками, хабарництві та насильстві.
"Ндрангета" - одна із трьох найбільших злочинних організацій в Італії. Щороку незаконними шляхами вона здобуває десятки мільярдів євро.
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