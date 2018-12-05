Вирішальна стадія "брекзиту". Парламент Великої Британії приступив до обговорення угоди щодо виходу з ЄС. Від рішення депутатів залежить за яких умов відбудеться розлучення і чи відбудеться взагалі. Про перипетії британської політики розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

Уся увага прикута до британського парламенту. Через півтора року після референдуму - Брекзит наближається до розв'язки. Уже з кількості присутніх на засіданні зрозуміло - обговорюється надважливе питання. По суті, від цих людей залежить доля країни.

У депутатів є п'ять днів на обговорення всіх "За" і "Проти". Усі запитання щодо майбутнього Британії після "брекзиту" зможуть поставити відповідним міністрам. А історичне голосування відбудеться наступного вівторка. Більшість депутатів не схвалює угоди між Лондоном і Брюсселем. Тож парламент може заблокувати вихід із ЄС. Цього Тереза Мей намагається не допустити.

"Що подумають про стан нашої демократії, якщо найголовнішим голосуванням в історії знехтують лише тому, що більшості депутатів не подобається його результат? Ми пообіцяли виконати волю людей і якщо ми зрадимо своєму слову, вони більше не довірятимуть нам", - говорить Тереза Мей прем'єр-міністр Великої Британії.

Втім, уже очевидно - необхідної більшості в парламенті Тереза Мей не має. Адже угода з розлучення не подобається ані прихильникам, ані противникам Брекзиту. Тож прогнозувати, чим усе закінчиться - наразі ніхто не береться.