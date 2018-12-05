А далі про тих, хто безкорисливо присвячує себе іншим. Сьогодні світ відзначає День волонтера. Для України волонтерство зіграло не просто важливу роль - з початком війни воно переросло в потужний громадський рух.

Вони вдягали, годували та оснащували нашу армію, підтримували переселенців і бралися за те, із чим не могла впоратись держава.

Тоді одними з перших, хто почав збирати допомогу для наших військових - були черкаські волонтери. Як і чим вони живуть сьогодні - про це далі.

Ось так у маленькому кабінеті, заставленому мішками з ганчір'ям, волонтерки чаклують над сітками. З приходом зими отримали замовлення від військових на маскування під колір брудного снігу. Кажуть, у хід іде все - від звичайних сорочок до штор.

"Вот тюлевые отходы, нам привозят с мастерских, а вот это рубашки, местное население, вот футболки, вот пальто. Вот плащ имееться в виду - мы это все режем".

Доки одні нарізають, інші вплітають стрічки - в сітку. За чотири роки волонтерства Галина Ханько може робити це навіть із заплющеними очима. До того ж зі світлом у центрі проблема - його відрізали понад рік тому. Працювати доводиться з діондними світильниками, що живляться від автомобільного акумулятора.

"Буває по 4-5 годин тут стоїмо плетемо, вже ж такий вік, ви знаєте і тиск і все, ну коли як, ну надо допомагать, ми стараємось хлопцям допомогти", - говорить Галина Ханько, волонтер.

Майже за 5 років війни черкаські волонтери ані на день не припиняли роботи. Спочатку - збирали харчі, одяг, гроші на тепловізори та приціли. Зараз військові потребують маскувальних сіток та спецобладнання, розповідає координатор групи. Заявок на маскування - чимало, а от рук катастрофічно не вистачає. Серед волонтерів залишились найстійкіші.

"Віддавати всього себе 4-5 років без перерви - неможливо, люди вигорають, вони втомлюються і відходять в звичайне життя", - говорить В'ячеслав Скічко, координатор Волонтерської Групи "Наш Батальйон".

За день у волонтерів виходить зробити по одній маскувальній сітці. Плетуть навіть у своє свято, перерву роблять тільки для нагородження. Невтомних "Павучків" президент представив до відзнаки "за гуманітарну участь в АТО".

Нагороди волонтеркам вручають ті, для кого вони працюють. Кіборг "Алі" щиро дякує цим тендітним жінкам за їхню допомогу.

"Коли приїжджали волонтери, ти розумів, що ті дії які ти робиш…вони наповнені змістом і ти дійсно захищаєш народ", - говорить військовослужбовець, учасник боїв за Донецький аеропорт.

Отримавши нагороди, жінки знову беруться до роботи. Військові замовили понад сотню зимових маскувальних сіток, і виготовити їх треба якнайшвидше.