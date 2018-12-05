За стуки, 5 декабря, в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, в частности, 4 раза боевики применили запрещенное Минском вооружение. Под обстрелами боевиков оказались позиции украинских войск в районе хутора Вильного, вблизи Опытного, возле Красногоровки, на подступах к Тарамчуку, Новомихайловке и Гнутово.

"В результате боевых действий ранения получил один военнослужащий объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что боевики стянули военную технику на Донбассе.