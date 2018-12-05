В Италии произошел взрыв на автозаправке, есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
В среду, 5 декабря, в центральном регионе Лацио, который находится недалеко от столицы Италии, произошел взрыв на автомобильной заправке. Об этом сообщает RAI.
Взрыв произошел около 14:30 по местному времени. Огонь охватил заполненный горючей жидкостью танкер.
В результате происшествия погибли два человека, а еще 17 пострадали. Среди погибших оказался один из спасателей и случайный прохожий. Также среди пострадавших более десяти пожарных.
По предварительной информации, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва стал загоревшийся бензовоз.
В настоящий момент перекрыта часть улиц возле заправки.
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