В среду, 5 декабря, в центральном регионе Лацио, который находится недалеко от столицы Италии, произошел взрыв на автомобильной заправке. Об этом сообщает RAI.

Взрыв произошел около 14:30 по местному времени. Огонь охватил заполненный горючей жидкостью танкер.

В результате происшествия погибли два человека, а еще 17 пострадали. Среди погибших оказался один из спасателей и случайный прохожий. Также среди пострадавших более десяти пожарных.

По предварительной информации, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва стал загоревшийся бензовоз.

В настоящий момент перекрыта часть улиц возле заправки.

Ранее мы сообщали, что в Мексике произошел взрыв у здания генконсульства США.