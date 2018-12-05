В Южно-Африканской Республике произошел конфликт между слоном и тремя гиппопотамами. Видео курьезной драки опубликовал Kruger Sightings на YouTube.

Инцидент, который сняла на видео группа путешествующих по реке туристов, случился около реки Умфолози. Очевидцы рассказали, что конфликт начался в связи с тем, что молодые бегемоты еще не научились правильно взаимодействовать со слонами.

"Гид предположил, что бегемоты были молодыми и только учились взаимодействовать со слонами, а слон просто хотел перейти реку. Мне, впрочем, это показалось похожим на территориальный конфликт", - написал турист, который снял видео.

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