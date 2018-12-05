В среду, 5 декабря, в Черкассах на остановке маршрутка сбила насмерть мужчину. Инцидент произошел около 11.00. Об этом сообщили в областной полиции.

"Водитель маршрутного№ 29, двигаясь задним ходом, на территории остановки совершил наезд на пешехода, жителя города Черкассы ", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался во время оказания медицинской помощи.

Водителя автобуса задержан, открыто уголовное производство.

Ранее мы писали о том, что в Днепре на мосту столкнулись автобус и маршрутка.