В Черкассах маршрутка сбила насмерть мужчину на остановке [ Редактировать ]
В среду, 5 декабря, в Черкассах на остановке маршрутка сбила насмерть мужчину. Инцидент произошел около 11.00. Об этом сообщили в областной полиции.
"Водитель маршрутного№ 29, двигаясь задним ходом, на территории остановки совершил наезд на пешехода, жителя города Черкассы ", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался во время оказания медицинской помощи.
Водителя автобуса задержан, открыто уголовное производство.
Ранее мы писали о том, что в Днепре на мосту столкнулись автобус и маршрутка.
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