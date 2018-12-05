Xiaomi презентовала смартфон с камерой на 48 мегапикселей [ Редактировать ]
Президент компании Xiaomi Линь Бинь опубликовал в социальной сети Weibo фотографию смартфона с 48-мегапиксельной камерой, пишет GizChina.
К посту была прикреплена фотография смартфона, на которой видна лишь надпись 48MP Camera и вспышка, поэтому нельзя сказать, какой именно телефон Xiaomi получит такую камеру. В сети ходят слухи о том, что это будут Mi 9 или Mi 8s. Также глава Xiaomi оставил подпись "Пользуюсь им несколько недель, получилось неплохо!".
Предполагается, что Mi 9 с такой камерой представят в январе 2019 года. Он также получит два дополнительных модуля, характеристики которых неизвестны. Помимо этого у него появится поддержка 5G, 10 гигабайт оперативной памяти и процессор Snapdragon 855.
Он получил 6,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2248х1080 пикселей, 6/8 гигабайт оперативной памяти и сканер отпечатков пальцев под стеклом.
Ранее мы писали, что Xiaomi отказалаcь от популярных смартфонов.
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