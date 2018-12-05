В Днепре в школе № 112 на улице Солидарной учительница умерла прямо на уроке. На место вызвали полицию и медиков, пишет "Информатор".

Женщина скончалась на 68 году жизни. Учительница проводила занятие по биологии для 9-А класса. В какой-то момент она потеряла сознание и умерла прямо на уроке. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть.

"Это замечательный педагог, воспитавшая не одно поколение, добрая жизнерадостная женщина, всегда была полна энергии и силы. Она была прекрасной женой, матерью, подругой, наставницей. У нее можно было много чему поучиться, помимо биологии. Но ее сердце не вынесло и остановилось", - так отзываются о преподавателе ее коллеги.

Такие случаи происходят нередко. Ранее известный профессор умерла в прямом эфире телешоу.