Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться у Святій Софії в Києві 15 грудня. Про це оголосив Президент Петро Порошенко. Після собору обраний на ньому предстоятель церкви поїде у Стамбул на богослужіння із Вселенським патріархом та привезе томос в Україну.
"Вселенський патріархат та Синод відкинули претензії російської православної церкви на Україну, як ніби то канонічну територію російської православної церкви. Друге, вони приняли і підтвердили рішення надати автокефалію українській православній церкві. І по-трєте, вони підготували томос", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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