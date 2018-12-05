Після собору обраний на ньому предстоятель церкви поїде у Стамбул

Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться у Святій Софії в Києві 15 грудня. Про це оголосив Президент Петро Порошенко. Після собору обраний на ньому предстоятель церкви поїде у Стамбул на богослужіння із Вселенським патріархом та привезе томос в Україну.

"Вселенський патріархат та Синод відкинули претензії російської православної церкви на Україну, як ніби то канонічну територію російської православної церкви. Друге, вони приняли і підтвердили рішення надати автокефалію українській православній церкві. І по-трєте, вони підготували томос", - говорить Петро Порошенко, президент України.