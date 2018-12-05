У Кропивницькому школярів відправили на вимушені канікули [ Редактировать ]
Вимушені канікули у Кропивницькому. Учнів однієї зі шкіл відправили додому через холоднечу в класах. Тепла немає від початку опалювального сезону. До морозів діти сиділи на уроках у верхньому одязі, грілися теплим чаєм. Нині - це вже не рятує.
Чи збираються комунальники щось робити - дізнавалася Олена Бринза.
Це спецшкола номер один у Кропивницькому. Сьогодні тут жодного учня. Напередодні через холоднечу в класах дітей відпустили на вимушені канікули.
"Ми знаходимось у класній кімнаті четвертого класу, де навчаються діти, зараз у нас на градуснику 13 градусів як ви бачите, діток у нас зараз немає не відповідає санітарним нормам", - говорить Наталія Станкевич, директор спецшколи №1.
З початком опалювального сезону в класах тепліше не стало. Директор розповідає - не раз зверталася й до теплопостачальника, і в міську раду.
"Коли в понеділок прийшли і подивились на термометри, бо щодня ми подаємо температуру в управління освіти до міського голови, всі вони про це знають і вирішли з батьками, що треба припинити навчальні заняття", - говорить Наталія Станкевич, директор спецшколи.
Тепло в школу постачає приватне підприємство. Управління компанії на діалог не йшло і на телефонні дзвінки не відповідало. Однак після розголосу історії, сьогодні зранку таки з'явилася ремонтна бригада.
У мерії про проблему знають. Пояснюють: виною всьому - застарі тепломережі.
"У нас існує зношеність інженерних мереж досить така суттєва як і по всій Україні у випадку саме цього закладу проведена робота по перепідключенню на іншу вітку магістральних трубопроводів, тому був такий низький температурний режим, а зараз виконується безпосередньо на цьому відрізку усувається порив", - говорить Тетяна Савченко, заступник начальника ГУ ЖКГ Кропивницької міської ради.
У школі ж вирішили: допоки температура в класах не відповідатиме нормі - дітей з канікул - не повертатимуть.
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