Сергій Каплін закликав до відставки Уляни Супрун [ Редактировать ]
Скасувати медичну реформу вимагають у комітеті з питань соцполітики. Представники комітету незадоволені змінами, які запроваджує МОЗ. Стерджують, що вони спрямовані на знищення системи охорони здоров'я. На позачерговому засіданні нардепи підписали проект постанови про відставку виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Тепер документ мають розглянути в парламенті.
"Будемо звертатися до кабінету міністрів з вимогою відставки міністра Супрун, Звертатися до президента аби він взяв під власний контроль цю ситуацію, військовий стан треба вводити в системі охорони здоров'я ось де треба захищати серце, здоровя наших дітей, пенсіонерів і людей праці, ось де критична ситуація, ось на яких кордонах найбільша загроза суверенітету нашої держави", - говорить Сергій Каплін, голова комітету ВРУУ з питань соціальної політики.
"Сегодня необходимо срочное вмешательство парламента, принуждение правительства, чтобы отправить в отставку ио министра здравоохранения супрун, чтобы пересмотреть реформу здравоохранения. Мы считаем, это система уничтожения системы здравоохранения", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційний блок" .
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