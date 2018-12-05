Навіть у святковий день вони працюють не покладаючи рук

Сьогодні Міжнародний день волонтера. В Черкасах вони одні з перших у 2014 почали допомагати армії та бійцям на Донбасі, а також тим, хто потім повернувся з передової.

Навіть у святковий день вони працюють не покладаючи рук. Більше розкаже Станіслав Кухарчук.

Ось так у маленькому кабінеті, заставленому мішками з ганчір'ям, волонтерки чаклують над сітками. З приходом зими отримали замовлення від військових на маскування під колір брудного снігу. Кажуть, у хід іде все - від звичайних сорочок до штор.

"Вот тюлевые отходы, нам привозят с мастерских, а вот это рубашки, местное население - вот футболки, вот пальто. Вот плащ имеется ввиду, мы это все режем".

Доки одні нарізають, інші вплітають стрічки в сітку. За чотири роки волонтерства Галина Ханько може робити це навіть із заплющеними очима. До того ж зі світлом у центрі проблема - його відрізали понад рік тому. Працювати доводиться з діондними світильниками, що живляться від автомобільного акумулятора.

"Буває по 4-5 годин тут стоїмо плетемо, вже ж такий вік, ви знаєте і тиск і все, ну коли як. Ну, надо допомагать, ми стараємось хлопцям допомогти", - говорить Галина Ханько, волонтер.

Майже за п'ять років війни черкаські волонтери ані на день не припиняли роботи. Спочатку - збирали харчі, одяг, гроші на тепловізори та приціли. Зараз військові потребують маскувальних сіток та спецобладнання, розповідає координатор групи. Заявок на маскування - чимало, а от рук катастрофічно не вистачає. Серед волонтерів залишились найстійкіші.

"Віддавати всього себе 4-5 років без перерви - неможливо, люди вигорають, вони втомлюються і відходять в звичайне життя", - говорить В'ячеслав Скічко, координатор волонтерської групи "Наш Батальйон".

За день у волонтерів виходить зробити по одній маскувальній сітці. Плетуть навіть у своє свято, перерву роблять тільки для нагородження. Невтомних "павучків"президент представив до відзнаки "за гуманітарну участь в АТО".

Нагороди волонтеркам вручають ті, для кого вони працюють. Кіборг "Алі"- щиро дякує цим тендітним жінкам за їхню допомогу.

"Коли приїжджали волонтери, ти розумів, що ті дії які ти робиш, вони наповнені змістом і ти дійсно захищаєш народ", - говорить позивний "Алі", учасник боїв за Донецький аеропорт

Отримавши нагороди, жінки знову беруться до роботи. Військові замовили понад сотню зимових маскувальних сіток, і виготовити їх треба якнайшвидше.