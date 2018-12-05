На передовій поранено українського військового. Бойовики стріляли сьогодні вісім разів, використовували майже весь арсенал зброї: від важких мінометів до керованих ракет.

Напруженою залишається ситуація на околицях окупованого Донецька. На позиціях там побував Руслан Смєщук.

Машина маневрує дорогою поміж вирв та підбитих армійських вантажівок. Дорога прострілюється, тож швидкість - запорука безпеки.

"Оце водовзка підбита в прошлом году, а оттуда вже открытое место и ворожі позиції".

Наша знімальна група заїжджає на позицію "Шахта Бутівка". Насправді ж це вентиляційно-технологічний ствол шахти Засядька. Під землею він простягається аж до самого Донецька. Нині шахтове обладнання розбите, ходи та лави затоплені. Війна точиться на поверхні.

"Вот оттуда навесиком любят стрелять. Аккуратно, скользко - хлопцы - сколько могли засыпали, засапали этот лед".

Зараз тут щодня тумани й дощі, земля вкрита шаром криги. Не найкращі умови для бойових дій. Окупанти, немов користуючись поганою погодою, міняють контингент на своїх опорниках.

"С той стороні два эшалона вчера и сегодня утром. Работа тепловоза. Работа тяжелой техники - прогрев. Не в плане что стреляют - прогрев. Плохая видимость как с нашей так и ихней", - говорить позивний "Дєд", військовослужбовець Збройних сил України.

До ворожих позицій настільки близько, що чутно супротивника. Армійці навіть розрізняють їхні голоси. Точніше, не чують знайомих.

"У них даже голоса поменялись, людей, которые стояли на позиции, мы слышим их разговоры, ссоры. Бред их пьяный. Мы все прекрасно слышим и понимаем - не те люди подходят", - говорить Юрій, військовослужбовець Збройних сил України.

Услід за лайкою починається чергова стрілянина.

"Не скажу, шо в них там особа тактика, они начинают простреливать, мы начинаем простреливать. Потом могуть начать работать з миномета - оно всегда неожиданно", говорить Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України.

Бійці вже знають, що атаки бойовиків стануть ще нахабнішими. Коли окупанти, після ротації, обживуться на позиціях.