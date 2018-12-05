На дне моря нашли пропавший город [ Редактировать ]
Международная группа археологов из проекта Wessex Archaelogy подтвердила существование пропавшего региона, известного под названием Доггерленд, пишет "Новый формат".
В ходе исследования специалисты взяли образцы донных отложений в южной части Северного моря, которую затопило около восьми тысяч лет назад, в результате чего Британия была окончательно отрезана от континента.
В итоге археологи обнаружили остатки органических веществ, подтверждающих гипотезу о том, что этот регион был обитаемым. Кроме того, ученые нашли в образцах донных отложений торф и окаменелости древесного угля, что также говорит о заселенности этой местности в прошлом.
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