До Почаївської Лаври сьогодні навідалася комісія Міністерства Культури. Прийшли перевіряти стан пам'яток архітектури. В цілому, ревізією комісія залишилася задоволена. За словами священослужителів - дослідили всі приміщення Лаври. Щоправда, деяких предметів, які мають історичну цінність, - фахівці знайти не змогли.

"По причинам, які не залежать від нас, від монастиря - не були підготовлені самі представники державних структур - ми не могли подивитися усі предмети. Тепер вони будуть працювати в архівах, музеях, щоби знайти паспорти на ці предмети, з фотографіями, з описом. Для того щоб ми могли розуміти - про що йде мова, що хочуть дивитися", - говорить ієромонах Гавриїл, прес-секретар Почаївської Лаври.