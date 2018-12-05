У Почаївській Лаврі провели ревізію: що шукали працівники Мінкульта? [ Редактировать ]
До Почаївської Лаври сьогодні навідалася комісія Міністерства Культури. Прийшли перевіряти стан пам'яток архітектури. В цілому, ревізією комісія залишилася задоволена. За словами священослужителів - дослідили всі приміщення Лаври. Щоправда, деяких предметів, які мають історичну цінність, - фахівці знайти не змогли.
"По причинам, які не залежать від нас, від монастиря - не були підготовлені самі представники державних структур - ми не могли подивитися усі предмети. Тепер вони будуть працювати в архівах, музеях, щоби знайти паспорти на ці предмети, з фотографіями, з описом. Для того щоб ми могли розуміти - про що йде мова, що хочуть дивитися", - говорить ієромонах Гавриїл, прес-секретар Почаївської Лаври.
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