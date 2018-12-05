І знову хакерський скандал. У США з'явилися подробиці крадіжки особистих даних гостей готелів Marriott.

Чи варто змінювати кредитки й документи - якщо ви недавно витратилися на розкішний відпочинок - розбирався Дмитро Анопченко.

Компанія Marriott торік заробила 22 мільярди доларів. Ще б пак - адже до цієї мережі входять шість з половиною тисяч готелів у 127 країнах світу, а ціни на проживання - відверто кажучи, захмарні. Наприклад, у Вашингтоні стартують від 400 доларів за одну сьогоднішню ніч. Тут зупинялися і політики, й зірки... Але зараз багато хто з гостей цих розкішних готелів - в паніці, адже до бази даних клієнтів дісталися хакери.

Перші повідомлення не давали можливості зрозуміти масштаб проблеми, але тепер експерти визнають - у готельному бізнесі такого за всю історію ще ніколи не траплялося. Оскільки хакери отримали доступ до головного сервера, на якому - дані 500 мільйонів гостей з усього світу. Більше того, це не просто перелік імен і прізвищ.

Сама компанія зараз підтвердила, що відомості про 327 мільйонів відвідувачів включають: імена, поштові та електронні адреси, номери телефонів, стать, дату народження, номери кредиток і усі паспортні дані. Тобто якщо раніше все ж була надія, що витік має локальний характер, то тепер зрозуміло - це дійсно "крадіжка століття", адже ризикує кожен, хто колись жив у готелях цієї мережі по всьому світу.

В Америці найбільша загроза, що хакери почнуть відкривати кредитні картки і брати позики на ім'я тих, чиї дані вони отримали. Тут це можна зробити через інтернет. Що ж стосується покупок в мережі із використанням вашої картки. Номери кредиток у готельній базі Marriott були захищені спеціальним алгоритмом шифрування, але наразі компанія визнала - не виключає, що в руках у хакерів є обидва ключі. І від цього постраждають навіть не американці, а перш за все жителі Європи (зокрема, й українці).

Адже в Сполучених Штатах клієнти не несуть відповідальність за несанкціоновані списання з їхніх карт. Дзвінок в банк, що, мовляв, "покупка не моя", і її анулюють, а картку безкоштовно перевипускають. У нас же в такому випадку доведеться доводити, що ти нічого не замовляв. І тепер варто особливо уважно стежити за всіма операціями з пластиковими картами. Marriott відкрила "гарячу лінію", і навіть заявила в пресі про готовність... виплатити потерпілим вартість виготовлення нових паспортів. Але з огляду на масштаб проблеми, розгрібати її наслідки доведеться ще не один місяць, а то й рік.