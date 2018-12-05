Бути чи не бути "брекзиту" - визначається й британський парламент

Бути чи не бути "брекзиту" - визначається й британський парламент. Від рішення депутатів залежить - якими будуть умови розлучення й чи відбудеться воно взагалі. Про суперечки щодо цього розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

Уся увага прикута до британського парламенту. Через півтора року після референдуму - "брекзит" наближається до розв'язки. Уже з кількості присутніх на засіданні зрозуміло - обговорюється надважливе питання. По суті, від цих людей залежить доля країни. У депутатів є п'ять днів на обговорення всіх за і проти.

Про всі нюанси щодо майбутнього Британії після "брекзиту" - зможуть розпитати відповідних міністрів. А історичне голосування відбудеться наступного вівторка. Більшість депутатів не схвалює угоди між Лондоном і Брюсселем. Тож парламент може заблокувати вихід з ЄС. Цього Тереза Мей намагається не допустити.

"Що подумають про стан нашої демократії, якщо найголовнішим голосуванням в історії знехтують лише тому, що більшості депутатів не подобається його результат? Ми пообіцяли виконати волю людей і якщо ми зрадимо своєму слову, вони більше нам не довірятимуть", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Втім, уже очевидно - необхідної більшості в парламенті Тереза Мей не має. Адже угода з розлучення не подобається ані прихильникам, ані противникам Брекзиту. Першою нищівною поразкою для Мей стало голосування з претензією до уряду про неповагу до парламенту. Це вперше в історії Британії.

Депутати обурилися, що їм не надали повного тексту генпрокурора з юридичними висновками щодо Брекзиту. Прокурор наполягав, мовляв, це не в інтересах суспільства і розкриє державні таємниці. Однак депутати таки змусили уряд опублікувати весь текст. І міністри скорилися.

Це символічне рішення парламенту, яке продемонструвало його силу. І відповідно, слабкість Терези Мей. Тож прогнозувати, чим закінчиться "брекзит" - наразі ніхто не береться.