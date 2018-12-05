Бути чи не бути будівництву житлового комплексу на Осокорках, вирішували в Київраді. Очолював засідання мер столиці - Віталій Кличко. Яка доля чекає на сотні інвесторів? Усі подробиці в матеріалі.

"Люди не довіряють цій владі, яка розхитує ситуацію".

Вимушена зупинка будівництва та сотні схвильованих інвесторів.

"Стройка стоит уже полгода. Мы, как инвесторы очень переживаем. Потому что будут ли построены наши дома не понятно", - говорить Денис Шинкаренко, інвестор.

А іноді й рейдреські захоплення будмайданчиків.

Будівництво житлового комплексу "Патріотика на Озерах"стало головною темою дискусій в київраді. Активісти так званої громадської організації "екопарк Осокорки"вимагають зупинити роботи. Мовляв на місці будинків ніби-то має бути еко-заповідник.

"Зона, яка будується під забудову, навколо озера Небреж - це є зелена зона загального користування, відповідно до містобудівного кадастру міста Києва. Тому ми просимо шукати компроміси виключно в частині прийняття того, чи іншого проекту рішення", - говорить Олексій Петренко, адвокат ГО "Екопарк".

За рішенням суду, будівництво законне. Однак так званих активістів це не зупинило.

"Это пошло после судебного решения, которое было 7 ноября. В котором было указано, что стройка законная. Но все равно активисты так называемого эко-парка делают все возможное, чтобы стройку остановить. Мы хотим, и с местной властью и с законом, мы дали понять местным активистом, что стройка законна", - говорить Денис Шинкаренко, инвестор.

Розставити всі крапки над "і", та досягнути компромісу закликають у КМДА. Мер Києва - Віталій Кличко виіршив влаштувати публічні обговорення конфлікту щодо будівництва комплексу.

"Будь-які конфліктні ситуації повинні рішатися виключно за круглим столом. В дискусії, не протистоянні", - говорить Віталій Кличко, міський голова Києва.

За словами забудовника, роботи йдуть на законних підставах. Є всі необхідні документи.

"По земле у нас долгов нет. И это мы готовы доказывать в суде, если есть претензии. У нас есть документы подтверждающие, что у нас долгов нет. В 14 году были получены містобудівні умови. В главном управлении архитектуры, где было четко написано, что это жилье, параметры и так далее. В прошлом году проект прошел экспертизу. Экспертизу прошел успешно. И в апреле этого года мы получили разрешение на строительство", - говорить Констянтин Паливода, голова правління банку "Аркада".

В законності будівництва переконують і в КМДА.

"Дозвіл на будівництво і всі документи були видані ще 2006 роком", - говорить Віталій Кличко, міський голова Києва.

Компанія-забудовник пішла назустріч активістам. Не раз пропонували обговорити проблеми разом. Втілюють в життя проект рекреації озера Небреж. Окрім того, планують побудувати всю необхідну інфраструктуру.

"Мы кроме жилья планируем построить: четыре школы, пять детских садов. Мы предполагаем обустроить территорию. В межах озера 11 гектаров благоустроенной территории", - говорить Констянтин Палвиода, голова правління банку "Аркада".

А ще 4 паркові зони, 2 спортивних центри, 35 дитячих майданчиків та майже 10 кілометрів велосипедних доріжок. Мер Києва - Віталій Кличко, запропонував забудовнику публічно представити проект майбутніх змін.

"Це буде макет. Макет, який ми зможемо подивитися. Макет, якому можемо подискутувати плотність житла, присутність дитячих садків, шкіл, спортивних майданчиків, Зелених Зон, де ми будемо чітко бачити в яких умовах живуть люди", - говорить Віталій Кличко.

Запропонований макет обговорять на наступному засіданні будівельної ради столиці.