Брекзит чи екзит? Лондон має право зупинити процес виходу з ЄС. Не питаючи при цьому інші країни союзу. Так вважає радник суду ЄС і рекомендує ухвалити відповідне рішення. Про можливі наслідки такого вердикту - розкаже Тетяна Логунова.

Екзит із брекзиту можливий. Велика Британія має право передумати й відмовитися від запланованого виходу з Євросоюзу. В одностронньому порядку - без згоди на це інших європейських країн. Це висновок генерального адвоката суду ЄС у Люксембурзі, який проаналізував законодавство з цього питання.

Висновок Мануеля Санчеса-Бордони - не остаточне рішення, а рекомендація. Для Суду ЄС, який зараз розглядає питання про можливість зупинки Лондоном процесу брекзиту. Ці слухання проводять на прохання групи шотландських депутатів, які подали відповідний запит.

"Якщо країна повідомляє про намір вийти з ЄС, стаття 50 Договору про Європейський Союз дозволяє їй в односторонньому порядку відкликати це повідомлення. Така можливість зберігається, допоки формально не укладено угоду про вихід", - говорить Мануель Санчес-Бордона, генеральний адвокат Європейського суду юстиції.

Ні Лондон, ні Брюссель - заяву поки що не коментують. Влада Великої Британії взагалі була проти розгляду цього питання - мовляв, давати задній хід ніхто не збирається. А спекуляції на тему відмови від брекзиту - лише посилюють позиції противників цього процесу.

Не в захваті і Брюссель - там побоюються, що право відкликати рішення про вихід із блоку в односторонньому порядку розв'яже руки іншим країнам. І вони - почнуть гратися "у вихід". Наразі Лондон і Брюссель взяли паузу й чекають на остаточний вердикт суду, який може й не дослухатися до рекомендацій радника. Теоретично - це можливо, на практиці - буває дуже рідко.