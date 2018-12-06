Сбой в продаже ж/д билетов: вернут ли украинцам деньги [ Редактировать ]
В Украине у пассажиров, которые пострадали от массового сбоя системы продаж билетов "Укрзализныци", есть шанс вернуть свои деньги. Компания сама заинтересована в возвращении средств.
Об этом рассказал адвокат Егор Штокалов.
По его словам, в случае этого сбоя билеты даже не были приобретены, поэтому у "Укрзализныци" возникнут вопросы с присвоением этих денежных средств и постановкой их на баланс, пишет "Обозреватель".
"Так что "Укрзализныця" сама заинтересована в том, чтобы вернуть деньги всем пострадавшим, которые купили билет, но его не получили", - заверил эксперт.
Он уточнил, что возможность получения желаемого билета вместо возврата средств, куда менее вероятна, ведь в назначении платежа вряд ли указаны конкретная дата и место.
"Поэтому, скорее всего, будет осуществлен массовый возврат, я ожидаю, что это произойдет в течение одного-трех банковских дней, и пассажиры как минимум получат свои деньги обратно", - подытожил адвокат.
Напомним, что в онлайн-системе покупки билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой - несмотря на списывание необходимой суммы, документы на проезд пассажиры не получили.
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