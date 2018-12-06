Россия пустит консулов к пленным морякам - Климкин [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В России пообещали предоставить украинским консулам доступ к захваченным морякам. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Тwitter.
"Наконец-то! Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ официально сообщило, что моряки в Москве, и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам", - заявил Климкин.
Министр добавил, что украинские власти делают все, чтобы консулы поскорее попали к морякам.
Напомним, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли были захвачены спецназом России.
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